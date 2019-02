Phishing online, la truffa ad Arezzo: denunciata coppia di napoletani

Un 40enne ed una 57enne della provincia di Napoli sono stati denunciati dai carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, per il reato di truffa in concorso.

Tutto è partito dalla denuncia di una ragazza. Sul finire del luglio del 2018 aveva ricevuto sul proprio cellulare un link apparentemente riconducibile a Poste Italiane, che ha attivato. Era una truffa: è stata reindirizzata ad un sito web privato in cui ha inserito i suoi dati, e le successive operazioni di versamento anziché sul proprio conto corrente finivano su di un deposito riconducibile ai truffatori.

L'autrice della denuncia ha spiegato di aver così perso oltre 2mila e 600 euro. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire, attraverso i diversi passaggi informatici, ai due partenopei, già noti per reati del medesimo tipo.