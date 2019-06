Truffa della PlayStation: come agiva la banda

Compra una PlayStation on line ma non gli arriva mai. E' accaduto a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. A denunciare l'accaduto un 22enne reggiano che ha pagato 200 euro senza ricevere nulla in cambio.

Autori della truffa due napoletani, che agivano con un 'inserzionista', che curava la pubblicazione degli annunci esca su noti siti internet, trattando poi via WhatsApp con i clienti.

Presente anche un 'cassiere', intestatario del conto su cui finivano i pagamenti degli sfortunati acquirenti.