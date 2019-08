La truffa del pacco esportata in Abruzzo: all'interno del costoso involucro solo crackers

Due napoletani di 23 e 36 anni sono stati arrestati a Chieti per truffa. I due avevano raggiunto l'Abruzzo e avevano messo a segno, ad aprile, due colpi nella stessa giornata, a Chieti e a Lanciano. Nel primo caso avevano intercettato un 92enne teatino, a cui uno di loro aveva chiesto telefonicamente - spacciandosi per un nipote - di ritirare un pacco e saldare il conto. L'anziano è stato addirittura accompagnato in banca per prelevare e pagare il presunto corriere.

Pochi minuti dopo, a Lanciano, lo stesso copione si è ripetuto con una donna di 79 anni. All'interno dei pacchi c'erano confezioni di crackers. Secondo gli investigatori potrebbero essere coinvolte nella truffa altre persone, dunque proseguono le indagini.