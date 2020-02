Pacco da consegnare ma era una truffa a un'anziana

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per truffa, ai danni di una signora 84enne, due giovani 19enni incensurati di Napoli Secondigliano. I militari erano di pattuglia e grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva chiamato il 112 si sono messi alla ricerca di un’auto sospetta. Trovata, i carabinieri hanno controllato i due giovani che erano a bordo accompagnandoli in caserma per accertamenti.

Nella stazione c’era anche l’anziana signora che stava denunciando una truffa che aveva subito pochi istanti prima: è stata chiamata sul telefono di casa da una persona perché c’era un pacco da ritirare. Lei ha accettato e un giovane - fintosi postino – l’ha ingannata facendosi consegnare 450 euro in contante mostrandole una confezione poi di fatto neanche consegnata.

La vittima però ha riconosciuto in caserma uno dei due fermati e i carabinieri hanno perquisito anche l’auto dove è stata trovato il denaro tolto all’anziana e il pacco utilizzato per la truffa. I 450 euro sono stati restituiti alla vittima mentre il pacco è stato sequestrato. Gli arrestati sono in camera di sicurezza in attesa di giudizio.