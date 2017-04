Truffa online ad un venditore d'olio: scoperti

Uno strano trio ha messo ha segno una truffa online che è costata 400 bottiglie d'olio ad un commerciante del Salento. Un napoletano in trasferta si è fatto aiutare da un veronese ed un pakistano per metterla a segno. I tre sono accusati, a vario titolo, di aver organizzato la truffa firmando un assegno scoperto con il quale hanno acquistato l'ingente quantitativo di olio. Prodotto che si è volatilizzato una volta arrivato nel veronese senza che però l'imprenditore pugliese ricevesse nemmeno un euro per la fornitura.

A scoprire i tre autori sono stati i militari della stazione di Presicce insieme ai colleghi veneti che hanno verificato dove vivessero i tre coinvolti nell'azione criminale. Il napoletano vive da anni a Villafranca di Verona mentre in zona viveva il pakistano, insieme al veronese a cui era intestato il conto. Il carico di olio, che valeva 2mila e 300 euro, è partito da Acquarica del capo in Puglia e una volta arrivato a destinazione probabilmente è stato rivenduto immediatamente. I tre presunti autori della truffa sono stati rintracciati grazie alla mail che hanno utilizzato per confermare il pagamento con assegno mai avvenuto.