Truffe in trasferta: scoperto un napoletano in provincia di Chieti

Sono tempi duri per i truffatori online: ben due sono quelli scoperti dai Carabinieri della Stazione di Sambuceto, che nel giro di poche settimane sono riusciti ad identificare e denunciare due soggetti, uno salernitano e l’altro di Napoli. La truffa realizzata dal napoletano ha avuto come vittima una giovane ragazza, che all’improvviso ha riscontrato sulla propria carta di credito, una serie di transazioni che non aveva mai effettuato per una somma totale di 2.500 euro.

Accortasi dell’ammanco ha denunciato immediatamente ai carabinieri di Sambuceto: i militari hanno tracciato a ritroso le transazioni ed hanno scoperto che il denaro era stato utilizzato da un 51enne di Napoli, per effettuare scommesse online, clonando le sue carte di pagamento. Anche lui è stato denunciato a piede libero per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.