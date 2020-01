Acquista online un motore online per la sua auto pagando mille euro: non le arriva nulla

Una giovane di Chieti aveva acquistato, su un sito specializzato, un motore rigenerato per la propria auto, pagandolo mille euro. Un motore che la donna non ha mai ricevuto. Questa la truffa scoperta dalla Squadra mobile di Chieti, che hanno indagato dopo la denuncia sporta dalla vittima. Una delle responsabili, una sessantenne campana, è stata denunciata.

Il sito sarebbe stato reso visibile online da un gruppo di truffatori. Il sito risultava molto professionale, per la gamma di prodotti commercializzata, per l'assistenza ai clienti, per la struttura stessa della pagina web. Ma l'utenza fissa fornita per l'assistenza era fittizia, generata da un servizio internet, e le chiamate venivano deviate su un'utenza mobile. In meno di venti giorni l'organizzazione - secondo gli investigatori - era stata contattata da 500 utenti.