Mette in vendita un prezioso dondolo, ma viene truffato

Aveva messo in vendita un prezioso dandolo, ma la truffa per un 45enne della provincia di Frosinone era dietro l'angolo.

L’uomo - come racconta FrosinoneToday - dopo qualche tempo dalla pubblicazione dell’annuncio è stato contattato da un 20enne residente nei dintorni di Napoli che per acquisire la sua fiducia gli ha addirittura fornito i codici di accesso alla sua carta poste-pay per prelevare la somma pattuita per la vendita.

Ma una volta raggirato, il giovane è riuscito a farsi accreditare 1199 euro dall’uomo e poi si è reso irreperibile.

All’uomo non è rimasto che rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Cassino, dove ha sporto denuncia e nelle ore scorse il ragazzo, che si è scoperto avere già precedenti per truffa, è stato denunciato per lo stesso motivo.

ULTERIORI DETTAGLI SU FROSINONETODAY