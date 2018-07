"La signora delle truffe" è in manette: decine di turisti aspettarono una nave che non c'era

Tante truffe, mordi e fuggi, ma che nel complesso le avevano fruttato una cifra da capogiro: almeno 5 o 6 milioni di euro. Con questo conto in banca Emilia Anna Maria Ursillo, 53enne, conduceva una vita agiata: alloggiava in alberghi di lusso e viaggiava in business class. La sua prigione dorata è finita oggi, in quel di Madrid, dove si nascondeva: arrestata dai carabinieri milanesi con l'ausilio del Grupo Fugitivos della Polizia spagnola. La notizia è riportata da MilanoToday.

L'ACCUSA - Lady Ursillo è accusata di truffa. Negli anni avrebbe raggirato centinaia di vacanzieri, che le davano soldi credendola operatrice turistica (come peraltro segnalato sulla sua carta d'identità). Significativa una finta crociera che la Ursillo organizzò, convincendo diverse persone a recarsi al porto napoletano in attesa di una nave che non esisteva. La 53enne, che era anche iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti in Lombardia, risultava particolarmente credibile: alcune banche le avrebbero aperto cospicue linee di credito credendola presidentessa di organizzazioni che collaboravano con governi mediorentali. Ecco perché Emilia Anna Maria Ursillo, sulle cui tracce erano centinaia di vacanzieri truffati negli anni, era soprannominata "la signora delle truffe".