Finta raccolta di denaro per l’acquisto di tamponi per il "Coronavirus": fermati 4 napoletani

Nel corso degli ultimi giorni, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, sono stati eseguiti, nell’intera Marsica, una serie di controlli straordinari del territorio finalizzati a contrastare tutte le fenomenologie criminali ai danni dei cittadini ed in particolar modo degli anziani.

Proprio nella zona - come riferisce Abruzzoweb - sono stati intercettati e fermati tre uomini ed una donna provenienti dall’area napoletana che, presentandosi porta a porta, utilizzavano l’espediente della raccolta di denaro da dare in beneficenza per l’acquisto di tamponi per il "Coronavirus".

I quattro, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati accompagnati in Caserma per ulteriori accertamenti e sono stati proposti all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza per l’emissione nei loro confronti della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per le aree di origine, con divieto di ritorno nei comuni della Marsica per un periodo di tre anni.