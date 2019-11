"Questi profumi sono un affare": denunciati due napoletani in trasferta

I carabinieri del Comune di Talla (Arezzo) hanno sequestrato 61 confezioni di profumi contraffatti di noti marchi e hanno contestualmente denunciato due persone per tentata truffa ai danni di alcuni esercizi commerciali nell'aretino, ricettazione e commercio di falsi. I due, un 29enne e un 19enne, entrambi di Napoli, sono stati denunciati il 30 ottobre: a bordo della loro automobile i militari trovarono decine di profumi.

I due fingevano di essere rappresentanti di profumi e proponevano ai titolari degli esercizi commerciali l'acquisto della merce (non solo profumerie ma bar e ristoranti), scommettendo sul fatto che questi ultimi non si sarebbero mai accorti della contraffazione. Ai due è stato anche consegnato il foglio di via obbligatorio dai comuni di Talla e Castel Focognano.