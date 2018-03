Truffe Rc Auto: «Aumentino la tariffa come per i napoletani»

“Ora che è emersa un’altra organizzazione dedita alle truffe alle assicurazioni che operava su Roma e dintorni ci aspettiamo che le compagnie aumentino i premi per l’Rc auto come fanno da anni con i napoletani accusati di essere quelli che, più di altri, organizzano truffe, anche se le statistiche e la cronaca dicono che non è proprio così”.

Lo hanno detto, provocatoriamente, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza per i quali “il nuovo Parlamento deve riprendere il lavoro interrotto nella precedente legislatura e costringere le compagnie a rivedere l’assurdo criterio che continua a danneggiare il Sud e i napoletani in particolare che, per poter assicurare auto e moto, sono costretti a pagare cifre assolutamente fuori mercato e lontanissime dalle medie nazionali”.

“Bisogna arrivare alla tariffa unica nazionale, senza alcuna distinzione geografica e avviamo una petizione popolare per sostenerla” hanno aggiunto sottolineando che “se davvero la Lega non è più un partito che pensa solo agli interessi del Nord, questa volta non dovrebbero esserci problemi ad approvare la legge in tempi brevi visto che proprio i leghisti hanno sempre ostacolato l’approvazione”.