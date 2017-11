Truffa ad un'assicurazione: in manette 50enne di Chiaiano

Ha provato ad ottenere un certificato medico, per farsi pagare il risarcimento di un incidente, con una carta d'identità falsa ma dall'altra parte ha trovato un ufficiale medico della polizia. È finito così il tentativo di truffa messo a segno da un 50enne di Chiaiano ai danni di una nota compagnia assicurativa. L'uomo si era recato insieme ad un amico in uno studio medico del Centro direzionale per una visita che avrebbe dovuto certificare i traumi derivanti da un sinistro stradale.

Ad effettuare la visita c'era però un funzionario medico della polizia che gli ha chiesto i documenti ed ha notato subito qualcosa di strano nella carta d'identità mostratagli. Ha così contattato i colleghi del commissariato di Poggioreale scoprendo la reale identità del truffatore e del suo accompagnatore. Dopo pochi minuti il 50enne è stato arrestato e condotto nel vicino carcere di Poggioreale con l'accusa di truffa mentre il suo accompagnatore è stato denunciato per concorso nello stesso reato.