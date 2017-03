Capodimonte, arrestato trasformista seriale delle truffe

Tra l’8 e il 15 febbraio dell’anno scorso aveva truffato tre anziani di 80, 87 e 68 anni, spillando loro 1.000, 3.000 e 800 euro.

Un 23enne del Vasto sceglieva le sue vittime tra gli anziani della zona di Capodimonte, spacciandosi per loro figlio in difficoltà, vittima di un incidente stradale. Dopo poco richiamava, stavolta fingendosi l’avvocato del figlio o un maresciallo dei Carabinieri. Lasciava intendere che si poteva evitare di incorrere in denunce penali risarcendo subito gli investiti con una somma tra i 3 e i 10mila euro. Poi si presentava di persona a casa dei poveretti dicendo di “essere stato mandato” dall’avvocato o dal maresciallo per intascare i contanti.

I Carabinieri di Capodimonte hanno analizzato i filmati dei circuiti di videosorveglianza e traffico telefonico e appurato che il truffatore aveva tentato di compiere il medesimo raggiro con altri cinque anziani.

Il GIP di Napoli, su richiesta della Procura, ha dunque emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che i militari dell’Arma hanno eseguito immediatamente.