“Sono un amico di tuo figlio” e gli ruba i contanti, arrestato

Un 27enne napoletano, residente a Perugia, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Susa, Torino, per truffa e furto con strappo ai danni di un 76enne.

Il truffatore, con diversi precedenti specifici e tutti con lo stesso metodo, ha avvicinato su strada un signore anziano, dicendo di chiamarsi Antonio e fingendosi amico del figlio. Poi, dopo aver acquistato la sua fiducia, gli ha fatto credere di dovergli vendere delle cassette di frutta.

Infine, dopo aver letteralmente mandato in confusione l’anziano, gli ha portato via dalle mani 170 euro in contanti. I carabinieri, avvisati tempestivamente da un testimone, sono riusciti a rintracciare il truffatore poco distante, rinvenendo all’interno del suo veicolo 570 Euro in contanti, presumibilmente provento di altre truffe similari. L’arresto è stato convalidato nella giornata di oggi.