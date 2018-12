Truffa ad un'anziana: 1600 euro per un pacco

l telefono con anziani si spacciavano per parenti chiedendo soldi per la consegna di un pacco nel quale c'erano oggetti di poco valore. Un 51enne e un 24enne di Napoli sono stati arrestati per truffa aggravata dai carabinieri della stazione di Castel del Monte in provincia di L'Aquila.

L'operazione è scattata dopo la segnalazione al 112 di un'anziana che ha riferito di aver ricevuto la telefonata di un uomo il quale, spacciandosi per il nipote, la invitava a pagare 1.600 euro per un pacco che sarebbe stato recapitato di lì a poco da un corriere. Poco dopo ai carabinieri è giunta una medesima segnalazione ma da un'altra anziana. A quel punto sono scattate le ricerche dei sospetti. Ai due sono stati concessi i domiciliari