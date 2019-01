Arrestati due napoletani, truffavano anziani a Foggia | VIDEO

Si erano spinti fino a Foggia per truffare gli anziani. Due napoletani, di 53 e 51 anni, sono stati arrestati dalla polizia della città pugliese per diversi colpi realizzati ai danni di over 70. Il modus operandi era sempre lo stesso. Si presentavano alla porta dei malcapitati spacciandosi per funzionari dell'Inps; informavano le persone della giacenza di alcuni assegni arretrati e che per sbloccarli era necessario versare una somma in denaro. Presi i soldi, i due si dileguavano a bordo di una Fiat Panda.

Le indagini sono cominciate quando, nel giugno scorso, una donna si è rifiutata di pagare e, fiutato l'inganno, con l'aiuto dei vicini ha preso il numero di targa delle vettura. Poche settimane dopo, quando i due napoletani sono tornati a Foggia, la targa è stata riconosciuta dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza. I due sono stati seguiti e rintracciati, fino all'arresto avvenuto nei giorni scorsi.

