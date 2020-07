Truffa a un'anziana durante il Coronavirus: 20enne in manette

A conclusione di un'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli Nord, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un 20enne, residente a San Giorgio a Cremano accusato di truffa aggravata ai danni di persone anziane.

Le indagini hanno avuto inizio dopo un controllo effettuato - lo scorso 16 marzo – nel comune di Arzano da una pattuglia del commissariato di Frattamaggiore nei confronti dell'indagato che, in piena emergenza Covid-19, venne sorpreso a piedi per strada con, ben nascosti nel giaccone, una carta bancomat, oggetti preziosi (catenina, collier, bracciali, anelli, vassoi e cucchiai) insieme a 250 euro in contanti, senza fornire una plausibile giustificazione.

II controllo si concluse con il sequestro dei beni nonché la denuncia a piede libero dell'indagato. Le successive indagini hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti della persona destinataria della misura che, secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, poco prima di essere sottoposto al controllo di polizia, si era presentato presso l'abitazione di un'anziana donna di Arzano con il pretesto della consegna di un pacco per il proprio nipote dal valore di circa quattromila euro.

La vittima, non avendo la disponibilità dell'intera somma, e confidando nella buona fede del suo interlocutore, consegnava all'uomo la somma di 250 euro in contanti, il bancomat con il numero di pin, vari monili d'oro e altro materiale d'argento. Tutto il materiale, il denaro e la carta bancomat sono stati restituiti alla vittima.