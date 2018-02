Truffava anziani fingendosi carabiniere, dopo il raggiro viene fermato dai suoi "colleghi"

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno e della Compagnia di Villafranca di Verona hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne napoletano, pregiudicato, subito dopo aver raggirato una pensionata di 85 anni di Villafranca (Verona). Come riportato da VeronaSera, il truffatore ha telefonato alla vittima presentandosi come carabiniere. Ha riferito che il figlio della vittima era trattenuto in caserma a seguito di un incidente stradale. Per rilasciare l'uomo, secondo il finto carabiniere, occorrevano 8mila euro che la pensionata avrebbe potuto consegnare a un incaricato.



Il 50enne si è quindi presentato a casa dell'anziana: la donna consegnava, scusandosi per la somma, 450 euro - tutta la sua disponibilità - e i gioielli, valore 9mila euro. Uscito dall'abitazione, l'uomo ha trovato i carabinieri - quelli veri. Perquisito e trovato in possesso del bottino, è stato denunciato dall'anziana vittima. Dalla perquisizione nell'abitazione del napoletano, in provincia di Reggio Emilia, sono emersi altri gioielli, probabile provento di truffe precedenti.