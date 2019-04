"Devo consegnare queste centraline": anziana truffata da un finto corriere

Un 25enne rintracciato a Napoli dagli agenti del Commissariato di Castrovillari ha truffato un'anzia portandole via oltre 11mila euro. Il giovane, che ha agito con due complici ancora di identificare, si era presentato all'anziana come corriere che doveva consegnare centraline elettroniche per conto di un familiare della vittima settantenne. La donna, dopo lunghe pressioni anche da parte dei complici - che impersonavano il congiunto e un direttore delle Poste - ha consegnato la somma. Il 25enne arrestato è stato riconosciuto dalla vittima.