Truffa con gli annunci di lavoro: arrestate 21 persone

Contattavano le persone che avevano messo delle inserzioni online con le quali cercavano lavoro paventando l'ipotesi che avevano commesso degli illeciti amministrativi e facendosi pagare per sanare la pratica. Arrestate 21 persone, tra cui diversi cittadini napoletani, dai carabinieri di Aversa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura locale.

L'inchiesta è partita ad opera dei carabinieri di Parete che hanno scoperto un'organizzazione che ha operato dal mese di settembre 2016 a quello di ottobre 2017, i cui membri si sono finti avvocati o agenti della polizia postale per truffare i malcapitati inserzionisti online. A loro chiedevano duemila euro, da caricare su delle Postepay appositamente attivate, per sanare fantomatiche violazioni amministrative mai commesse. In un anno di attività sono riusciti ad accumulare 134mila euro con 80 diversi episodi di truffa in 42 province italiane. L'accusa ai loro danni è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.