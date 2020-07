Il trucco della ruota bucata per rubare un borsello in un centro commerciale: due arresti

Appostati nel parcheggio di un noto centro commerciale della cittadina flegrea, due uomini hanno individuato la loro “preda”: aveva appena concluso le compere e stava raggiungendo la sua auto. Uno dei due, un 41enne del Vasto camminando accanto alla vettura del “bersaglio” ha lanciato a terra un mazzo di chiavi, fingendo di averlo perso. Quando si è chinato per cercarlo e recuperarlo ha forato uno degli pneumatici con un coltello.

La vittima, sovrappensiero e ignara di cosa stesse cospirando, si è accomodata in auto, ha poggiato il proprio borsello sul sedile e dopo aver messo in moto e percorso qualche metro si è accorta della ruota sgonfia. È uscita dall’auto e mentre verificava il danno ha dato modo al 41enne di guadagnare il lato opposto del veicolo e di rubare il borsello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ladro si è poi fiondato nell’auto guidata dal complice un 44enne del quartiere San Lorenzo, ed è fuggito. I due non hanno fatto molta strada. I carabinieri della tenenza di Quarto erano poco lontani e hanno visto tutto. Li hanno bloccati e nell’auto hanno trovato – oltre alla refurtiva poi restituita – due coltellini, un coltello da cucina e un paio di forbici.

Sottoposti ai domiciliari sono ora in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di concorso in furto aggravato.