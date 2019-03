Fu affondata con il suo equipaggio di campani: ritrovata nave della Seconda Guerra Mondiale

L’equipaggio era composto da 507 uomini, quasi tutti campani. L'incrociatore leggero "Giovanni delle Bande Nere" fu costruito tra il 1928 ed il 1931 a Castellammare di Stabia, e affondato nel 1942.

Il suo relitto, scomparso, è stato trovato soltanto oggi, a largo dell'isola di Stromboli. La carcassa è stata individuata dal cacciamine Vieste, che grazie alle sue sofisticate attrezzature l'ha scoperto a circa 1.500 metri di profondità: a rendelo noto è la Marina Militare.

La posizione del relitto, recita la nota della Marina, è in una "posizione compatibile" con quella dell'affondamento "avvenuto il 1 aprile del 1942, mentre era in trasferimento da Messina a La Spezia, per effettuare alcune riparazioni in Arsenale scortato dal cacciatorpediniere Aviere e dalla torpediniera Libra". Fu colpito da due siluri lanciati da un sommergibile britannico. La nave si spezzò, affondando rapidamente. E portando con sé gran parte dell’equipaggio.