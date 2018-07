Cinque minori abbandonati trovati a Forcella

A trovarli sono stati gli agenti della polizia municipale arrivati nel rione con un altro intento. I caschi bianchi erano nel centro storico per controllare eventuali allacci abusivi alla rete elettrica quando li hanno scoperti. Trovati cinque minori abbandonati in due bassi a via Santa Maria Antesaecula a Forcella. I ragazzini stavano dormendo soli senza alcun adulto con loro.

Le stanze erano invase da disordine e sporcizia e i minori in completo stato d'abbandono. Gli agenti hanno portato con sé i ragazzini in caserma. Solo dopo qualche ora si sono presentati due donne ed un uomo che hanno detto di essere i loro genitori. Tutto è stato denunciato alla procura per i Minori e si sta cercando una nuova sistemazione per i nuclei familiari. Per ora i ragazzini restano con i loro genitori che però sono stati denunciati per abbandono di minori.