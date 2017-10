San Giovanni a Teduccio: trovata una pistola carica in uno stabile

I carabinieri hanno rinvenuto in via figurelle, a San Giovanni a Teduccio, in un'area dove gli affari illeciti sono ritenuti sotto il controllo del clan “Reale”, una pistola carica.

L'arma, semiautomatica calibro 9 con il caricatore pieno, un bilancino di precisione e un grimaldello, era nascosta in un buco nel muro di uno stabile in stato di abbandono nei pressi della strada.

Dai primi accertamenti è risultata rubata nel 2013 ad Afragola.