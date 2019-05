Trova 600 euro in un Bancomat, li restituisce: "I soldi non fanno la felicità. Le buone azioni sì"

"Certe cose capitano solo a me stamattina mi reco presso un ufficio postale il quale attendevo la fila per il bancomat arrivato il mio turno cerco di inserire la carta bancomat all’improvviso mi esonoe dalla bocchetta 600€ che la persona prima di me non aveva ritirato. Povero cristo. Domani mattina mi reco alle poste gli faccio sbalordire nel restituirli al legittimo proprietario. I soldi non fanno la felicità ma le buone azioni sì?". E' il messaggio inviato da Gianluca Di Palma a NapoliToday, dopo il ritrovamento del denaro nell'Atm di via Nuova Poggioreale.