Trova un portafogli e lo restituisce al proprietario: "Non ci sono parole, grazie di cuore"

Ha trovato in strada un portafogli con dentro documenti, carte di credito e contanti, quindi ha rintracciato il proprietario e gliel'ha restituito, rifiutando qualsiasi ricompensa.

Protagonista della vicenda, raccontata da ilgolfo24, il vetraio ischitano Domenico Di Sapia, il cui senso civico ha fatto sì che Filippo Climaco potesse riottenere i suoi preziosi averi che aveva perso giovedì 2 marzo, mentre percorreva, in scooter, via Alfredo De Luca a Ischia Porto.

Di Sapia gli ha telefonato già nel pomeriggio dello stesso giorno. Stamattina è avvenuta la restituzione. Una bella dimostrazione di senso civico.

Climaco ha voluto ringraziare pubblicamente l'onesta di Di Sapia su Facebook, dedicandogli un post con tanto di foto dell’avvenuta restituzione. “Oggi ancora una volta ho avuto prova che esistono le persone oneste! - ha scritto - Una di queste è il grande Domenico Di Sapia che ieri pur avendo trovato per strada il mio portafoglio con una somma in contanti rilevante, documenti e bancomat non ha esitato a contattarmi per restituirmelo. Non ci sono parole per questo gesto solamente un GRAZIE DI CUORE”.