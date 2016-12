Trova un borsello con dentro 10mila euro: lo restituisce al proprietario

Ha trovato un borsello con all'interno 10mila euro e l'ha riconsegnato al proprietario. L'episodio, avvenuto a Casalnuovo, è stato raccontato dal Mattino.

Protagonista della vicenda il proprietario dell'edicola De Chiara in via Nazionale delle Puglie a Tavernanova. "Un signore ha comperato delle figurine per la figlia che era con lui, poi è andato via", racconta. Aveva lasciato un borsello. "L'ho aperto, ho visto la foto sui documenti ed ho capito che apparteneva a quell'uomo. Poi bene in vista 10mila euro in banconote da 50".

A quel punto l'edicolante è andato in giro a rintracciarlo, essendo l'uomo della zona. È finito tutto bene, con la riconsegna del borsello al legittimo proprietario. "Grazie, lei mi ha davvero salvato il Natale", è stata la risposta di quest'ultimo, felice per come è finita la vicenda.