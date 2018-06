Un nuovo metodo per evitare borseggi: una trombetta tascabile

Sta riscuotendo un certo successo l'idea del Comitato Diritti Essenziali, rappresentato da Patrizia Bussola: una trombetta tascabile anti-borseggiatore. La trombetta, di ridotte dimensioni, può essere utilizzata quando si nota un borseggiatore in azione: da tempo il Comitato si batte per legalità e decoro nella zona della stazione centrale napoletana. "Non facciamo ronde e non andiamo a caccia di malviventi", spiegano i volontari all'Ansa. "Ma se ci troviamo di fronte a un borseggio, la trombetta può servire a dissuadere e distrarre il ladro e ad avvertire la vittima".