Tromba d'aria in spiaggia, un testimone: "C'era il panico. Abbiamo visto una nuvola nera" |VIDEO

Tromba d'aria, intorno alle ore 13.00 a Varcaturo su un noto lido del litorale. Panico tra i bagnanti per il vortice che ha fatto letteralmente volare sedie e ombrelloni. Decine di feriti anche se in modo lieve

La tromba d'aria è stata immortalata nei video realizzati con il telefonino dagli stessi bagnanti.

"Abbiamo visto una grande nuvola nera che è passata proprio su di noi. C'era il panico in spiaggia, ma alla fine è durato pochissimo ed è tornato il sole", racconta a NapoliToday Davide, che era in quel momento in spiaggia.