Stazione centrale, ruba il trolley al viaggiatore che dorme: arrestato

Gli agenti del settore operativo della Polizia Ferroviaria hanno arrestato questa mattina, nella stazione centrale, un pregiudicato 32enne. L'uomo si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’attività commerciale e, dopo pochi attimi, è stato visto dagli agenti allontanarsi rapidamente verso l’uscita, trasportando un trolley.

Certi di trovarsi innanzi ad un furto, gli agenti lo hanno inseguito e bloccato nel parcheggio dei taxi. L'uomo a quel punto ha inveito e minacciato i poliziotti davanti a molti passanti. Intanto l'ignara vittima del furto, un viaggiatore, dormiva su una panchina: svegliato dagli agenti, l'uomo riconosceva il trolley e denunciava il furto. II ladro veniva così arrestato per furto aggravato e minacce a pubblico ufficiale, poi condotto in Questura in attesa di rito per direttissima.