Trivellazioni ad Agnano, la denuncia: "Allarme tra i cittadini, vogliamo spiegazioni"

Le denunce di alcuni cittadini hanno avuto in queste ore cassa di risonanza sul profilo Facebook del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: ad Agnano stanno avendo luogo, nella zona di via Scarfoglio, "interventi non meglio specificati di trivellazione".

Borrelli ha interpellato sulla vicenda il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, che ha spiegato: "In questa stessa zona fu dato vita ad un progetto, chiamato Progetto Scarfoglio, che prevedeva la realizzazione di una centrale geotermica. All’epoca cercai di evidenziare le criticità di tale progetto in un’area dove si concentra la più alta energia di tutta l’area flegrea. I lavori di trivellazione, con conseguenti immissioni ed aspirazioni di fluidi, possono dare vita ad attività simiche ed esplosioni di tipo freatico, in una zona densamente abitata come questa di Agnano tutto ciò è molto pericoloso. Segnalai tali criticità al miinistero dell’Ambiente, alla Protezione Civile, all’Ingv e alle autorità locali ed il progetto Scarfoglio fu bocciato. Ovviamente poiché per ora non abbiamo altri elementi le mie sono solo considerazioni di tipo personale basate sull’esperienza".

"I cittadini ci stanno inviando in continuazione segnalazioni su queste operazioni di trivellazione ma non ci risulta alcuna comunicazione ufficiale – spiega il consigliere regionale – Vogliamo sapere i motivi di questi interventi, perché la popolazione non è stata avvisata e se si conoscono le criticità a cui si sta andando incontro. Chiediamo chiarimenti e delucidazioni al riguardo urgentemente sollecitando un intervento della Regione".