Omicidio di Trifone e Teresa, il 12 ottobre prima udienza del processo d'appello a Ruotolo

L'ex caporal maggiore dell'Esercito, originario di Somma Vesuviana, condannato in primo grado all'ergastolo per il duplice omicidio, ha fatto ricorso in appello. E' detenuto a Belluno in regime d'isolamento diurno