Giudice contrae il Coronavirus, sezione Civile napoletana in quarantena

Dopo i casi che riguardano alcuni avvocati e quello del giudice del Tribunale napoletano che aveva portato alla chiusura di due sezioni penali, si registra un nuovo caso tra i giudici. Un magistrato donna, giudice della Sezione Civile napoletana, è risultata positiva al Coronavirus. La donna sarebbe stata in contatto con una persona che aveva contratto il virus nel Nord.

Al momento l'intera sezione civile è in quarantena.

Oggi peraltro gli avvocati hanno revocato l'astensione, considerato che il Governo ha sospeso tutte le udienze eccetto quelle indifferibili o con detenuti.

Sezione penale

Due sezioni della Corte d'Appello napoletana sono praticamente bloccate. All'esterno delle porte d'ingresso è stato affisso un avviso che segnala la chiusura delle aree. “Area chiusa, personale in isolamento” la scritta con la firma del dirigente. Nel corso di una riunione a cui hanno partecipato il presidente della Corte d'Appello, il procuratore generale e i rappresentanti della sicurezza della Rsu sono state decise una serie di misure.

Sono state rinviate tutte le udienze previste tranne quelle per cui è prevista la somma urgenza. I magistrati che sono entrati in contatto con il magistrato risultato positivo potranno assentarsi e lavorare in “smart working” fino al 17 marzo. La decisione è stata comunicata dal presidente della Corte d'Appello, Giuseppe De Carolis di Prossedi e dal procuratore generale Luigi Riello.