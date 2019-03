Ospedale San Giovanni Bosco: partito il triage

Da questa mattina l'ospedale San Giovanni Bosco ha avviato l’attività di triage per il pronto soccorso. Un altro importante risultato visti i problemi che negli anni si sono susseguiti con l'utenza che ha spesso aggredito i medici. Nei giorni scorsi l’Asl Napoli 1 Centro si era riappropriata del parcheggio dedicato all’utenza, liberando la sosta dalle richieste dei parcheggiatori abusivi. Altro importante segnale, la decisione di chiudere definitivamente i ponti con bar e ristorante, che più volte erano finiti sotto la lente d'ingrandimento delle autorità per irregolarità amministrative.

Come funziona il triage

L’avvio dell’attività di triage al pronto soccorso del San Giovanni Bosco consente oggi di assicurare ai pazienti sin dal primo istante una corretta valutazione rispetto alla gravità del caso. Il tutto, come di consueto, attraverso l’assegnazione dei codici “Bianco”, “Verde”, “Giallo” e “Rosso”. In questo modo anche gli operatori sanitari potranno dedicare la massima attenzione prioritariamente ai casi che realmente ne hanno necessità.

La soddisfazione del commissario Verdoliva

«Il San Giovanni Bosco – spiega il commissario Ciro Verdoliva – è oggi uno dei simboli più evidenti e chiari di un’azione che mira a restituire dignità a questa Asl e quindi ai pazienti che vi si rivolgono. Il successo di essere riusciti ad attivare il triage al San Giovanni Bosco non dipende solo dall’impegno della struttura commissariale, in larga parte è anche il frutto dell’impegno e della disponibilità degli operatori sanitari che lavorano in questo pronto soccorso. Donne e uomini di straordinaria qualità, che hanno da subito sposato il progetto di cambiamento e riqualificazione». Tutta l’area di emergenza sarà anche sottoposta a videosorveglianza con 16 telecamere digitali così da rendere più sicuro il lavoro degli operatori sanitari.