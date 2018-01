"Non si possono vivere quattro ore di paura", la consigliera Menna racconta la sua esperienza in treno con i tifosi del Verona

"Ci terrei che le istituzioni ragionassero sulla marginalità che poi viene incanalata in questo contenitore che è diventato il calcio". Francesca Menna, consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle, prova a spiegare a NapoliToday cosa intendeva esprimere in un post, poi rimosso, su Facebook, scritto a caldo sul viaggi fatto in treno insieme ai tifosi del Verona. La consigliera partenopea aveva descritto una situazione di forte disagio, in cui un nugolo di tifosi alticci, aveva creto tensione e disagio ad un'intera carrozza del treno e anche al personale di bordo.

Nel suo post la consigliera spiegava come da semplici cori goliardici si sia passati a ingiurie e situazioni di tensione, di come la dinamica di branco sia lesiva, "perché non si tratta di una tifoseria rispetto a un'altra", spiega Menna, "soprattutto se si vanno a vedere i commenti fatti sotto al mio post, nessuno ha colto che io volevo parlare della violenza e dell'essere completamente in balìa di queste dinamiche di branco all'interno di un treno. Anche i lavoratori Italo erano stati messi in una situazione di disagio e di difficoltà".

Per la consigliera pentastellata bisogna porre attenzione a" queste dinamiche che si realizzano all'interno delle tifoserie degli ultras". "Sicuramente ci sarà il bravo ragazzo all'interno di quelle tifoserie, non demonizzo la singola persona e neanche la singola tifoseria, ma la paura è stata forte proprio per la dinamica di branco. Si temeva che da una piccola situazione potesse scatenarsi qualcosa che poi diventa non più controllabile".

La consigliera racconta di aver scritto su Facebook ma di non essere la sola ad aver avvertito la pressione "del branco". "Le ragazze non si sono alzate, cercavano di non farsi vedere. Sono situazioni che uno non accetta di vivere".

"Non voglio che questo discorso sia preso come quello di una tifoseria contro un'altra", ribadisce Francesca Menna, che è ancora sotto attacco sulla sua bacheca Facebook da parte di tifosi del Verona, "ma un cittadino che sta tornando in treno, in prima classe, scelta per poter lavorare nelle quattro ore di percorrenza, si trova a vivere quattro ore di paura ed è assurdo".