Paura sulla ferrovia locale, deraglia un treno tra Napoli e Benevento

La carrozza di un treno locale partito da Napoli e diretto a Benevento è deragliata alle 14:30 circa tra le stazioni sannite di Santa Maria a Vico e Arpaia. Non risultano feriti né danni - come riporta un comunicato di Eav - Ente Autonomo Volturno - che gestisce la ferrovia. Il treno era partito un'ora circa prima da Napoli, e giunto nel tratto interessato, è sviato. I passeggeri sono stati trasbordati sul treno successivo e poi proseguiranno in autobus fino a destinazione. Di seguito il comunicato Eav.

Interruzione tratta linee suburbane Benevento - Napoli. Il treno 3408 partito in orario da Napoli alle ore 13,34, giunto al km 12, su una tratta soggetta a rallentamento 20 km/h, precisamente tra S. Maria a Vico e Arpaia, il penultimo carrello è sviato. Il convoglio è uno di quelli della serie nuova, Alfa 2. Non risultano danni ai viaggiatori. La Sala Operativa ha provveduto ad istituire tempestivamente un servizio sostitutivo tra le suddette stazioni.

Il treno successivo, il 3410, sta portando soccorso ai viaggiatori del treno sviato per trasbordarli nella stazione di S. Maria a Vico sugli autobus. La circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Arpaia e S. Maria a Vico. Al momento, la circolazione ferroviaria è garantita tra Benevento Centrale e Arpaia e tra S. Maria a Vico e Napoli. Sono sul posto i tecnici EAV per le verifiche del caso