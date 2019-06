Treno fermo sotto al sole senz'aria condizionata: “Malori e svenimenti a bordo”

Malori e svenimenti a bordo. È quanto Codacons denuncia sia accaduto oggi sul treno Italo 8920 Napoli-Venezia, rimasto fermo nei pressi di Aversa senza aria condizionata.

Il convoglio, secondo quanto riportato da Codacons, avrebbe accumulato 247 minuti di ritardo. “In base a quanto riferito dai passeggeri, poco dopo la partenza il convoglio si sarebbe fermato nei pressi di Aversa per motivi non specificati ai viaggiatori, rimanendo a lungo bloccato sotto al sole e con il sistema di climatizzazione dei vagoni non funzionante. Stando a quanto riferito dai viaggiatori – prosegue l'associazione dei consumatori – si sarebbero registrati malori e svenimenti nelle carrozze a causa delle elevate temperature all’interno del treno, e due medici spagnoli presenti a bordo sarebbero intervenuti per aiutare gli utenti in difficoltà”.

“Ci troviamo di fronte ad un nuovo episodio di disservizio ferroviario, che segue di poche ore il caso del treno Italo 9934, partito da Napoli e diretto a Torino, rimasto fermo due ore e mezza alle porte di Roma lo scorso 25 giugno – afferma il presidente di Codacons Carlo Rienzi – Tutti i viaggiatori coinvolti nei disagi odierni devono ottenere, oltre al rimborso integrale del biglietto, il risarcimento del danno subito. In caso contrario, sarà inevitabile una denuncia penale contro Ntv”.