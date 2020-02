Deraglia nel lodigiano Frecciarossa diretto a Napoli: 2 morti e 27 feriti

Sarebbe arrivato anche a Napoli, alle 10.28, per partire in direzione Salerno - ultima fermata - alle 10.50. È la tratta abituale del Frecciarossa 9595 oggi deragliato nel lodigiano. Nella tragedia, due persone hanno perso la vita. Si tratta dei macchinisti, circa 30 anni entrambi. Numerosi i feriti, per fortuna non gravi: 25 sono in codice verde e 2 in codice giallo.

Il treno era partito da Milano Centrale alle 5.10. Dopo essersi fermato a Milano Rogoredo alle 5,18 avrebbe dovuto fare tappa a Reggio Emilia, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Centrale, Salerno.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, la motrice del treno deragliato, uscito dai binari per motivi ancora ignoti, dopo aver sfondato una recinzione sarebbe andata a colpire una casa cantonale. "'Poteva essere una carneficina'', ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona, sul posto per un sopralluogo. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.

Pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. Numerosi i treni cancellati lungo la tratta.