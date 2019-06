Treno Campi Flegrei-Castellammare si ferma in Stazione: "Rimozione escrementi"

Un treno della linea F.S. Campi Flegrei-Castellammare di Stabia, giunto in Stazione Centrale, si è fermato per circa 20 minuti prima di ripartire. Nel terzo vagone, infatti, ignoti avrebbero defecato dietro una poltrona. E' stato necessario l'intervento di una squadra di ausiliari che ha dovuto rimuovere gli escrementi umani e ristabilire la salubrità del luogo. Il treno è poi ripartito in direzione Castellammare di Stabia. Sono in corso indagini per stabilire l'autore del misfatto.

La segnalazione è stata raccolta dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'.