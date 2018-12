Cadavere ritrovato sui binari: mistero sulla linea Napoli-Salerno

Il cadavere di una donna, di cui non sono ancora note le generalità, è stato ritrovato lungo la linea ferroviaria Napoli-Salerno. Il corpo della defunta è stato scoperto nel tratto che va da Pietrarsa a Portici. Non sono ancora chiare le cause del decesso su cui stanno indagando le forze dell'ordine e la magistratura. Proprio i rilievi del caso hanno causato il blocco della circolazione dei treni per circa due ore lungo il tratto interessato.

I treni provenienti da entrambi le direzioni sono stati bloccati nelle stazioni di Torre Annunziata centrale e Napoli San Giovanni-Barra. I passeggeri sono stati trasportati con l'ausilio di autobus sostitutivi. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9 e la circolazione è andata avanti a singhiozzo fino alle 11 e 20 quando i treni hanno ripreso le corse nelle zone interessate dal blocco. I treni regionali rimasti coinvolti nel blocco hanno subito dei ritardi di circa 30 minuti, oltre che cancellazioni e limitazioni di percorso.