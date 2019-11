Problemi tecnici sulla linea Napoli-Salerno: ritardi di oltre mezz'ora

Sarà una domenica difficile per i viaggiatori coi treni delle Ferrovie dello Stato. In particolare coloro che utilizzano l'alta velocità questa mattina si stanno imbattendo in una serie di ritardi di circa mezz'ora dei convogli che viaggiano sulla linea Napoli-Salerno. Secondo quanto comunicato da Rfi, si tratta di un guasto lungo la linea a cui stanno lavorando i tecnici e che si è verificato a partire dall'alba.

Il comunicato delle Ferrovie

“Dalle 6.25 il traffico ferroviario sulla linea AV Napoli – Salerno è rallentato per problemi tecnici. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 30 minuti. In corso l’intervento dei tecnici di RFI”.