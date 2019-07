Caos treni per un incendio: forti ritardi da e verso Napoli

Disagi per chi viaggia in treno dalle ore 5.10, con la sospensione della circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee direttissima fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, dopo un incendio (si ipotizza di natura dolosa) di una cabina elettrica dell'Alta velocità.

RFI spiega in una nota: "È in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario".

Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI e le Forze dell'Ordine". Pesanti ritardi per i treni sia da nord, Milano e Bologna, che da sud, Napoli.