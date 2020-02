Treni, forti rallentamenti tra Roma e Napoli

La circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Roma-Napoli, via Formia, è fortemente rallentata dalle 6.30 per un guasto tecnico agli impianti di circolazione fra Monte San Biagio e Priverno.

Ad essere interessati da rallentamenti, limitazioni e cancellazioni i treni regionali e quelli a media e lunga percorrenza. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per risolvere il guasto, come spiega in una nota di Rfi.