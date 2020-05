Coronavirus, rientri dal Nord: controlli per tutti i passeggeri a Napoli

La città si prepara ad accogliere dal 4 maggio i treni provenienti dal Centro-Nord con centinaia residenti fuori regione, ma con domicilio a Napoli. Le Ferrovie dello Stato hanno predisposto un lungo percorso obbligato per i passeggeri, delineato dai nastri, per coloro che scenderanno in stazione. Ai passeggeri sarà misurata la temperatura corporea, acquisiti i loro dati e se avranno più di 37,5 gradi verranno obbligati ad eseguire il test rapido per individuare l'eventuale positività al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treni in arrivo il 4 maggio

Nella prima giornata della fase 2, il 4 maggio, quella in cui si può tornare ai proprio domicili, saranno due i treni a "rischio": il Frecciarossa in arrivo alle 13.06 da Milano con 373 passeggeri prenotati e quello in arrivo alle 16,35 da Torino con 420 prenotazioni. Attenzione alta anche per gli interregionali che arrivano dal Sud o gli alta velocità in arrivo da Roma. Tutti i viaggiatori verranno indirizzati vicino al binario 8 dove l'Asl Napoli 1 centro ha allestito una postazione per eseguire, nell'eventualità di febbre, il test rapido. Coloro che presenteranno sintomi inequivocabili saranno portati in ospedale. I controlli saranno effettuati in sinergia da Asl Napoli 1, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, l'apparato di sicurezza di Grandi Stazioni, la Protezione Civile regionale. Controlli anche nell'aeroporto di Capodichino. In arrivo, invece, nel porto un traghetto dalla Sardegna mercoledì.