Disagi e vandali in azione in Circumvesuviana

Giorni di disagi per i treni della Circumvesuviana. Negli ultimi due giorni, i guasti occorsi a tre treni hanno costretto i vertici dell'Eav a soluzioni d'emergenza. Tra queste anche quella di far ospitare i pendolari sul Campania Express, il treno utilizzato per far tappa presso le stazioni culturali ed archeologiche. Accanto ai problemi strutturali vanno considerati anche gli atti di vandalismo che spesso interessano i vagoni dei treni della Circum.

Secondo una denuncia delle ultime ore sono state ben 160 le porte dei vagoni di treni danneggiate nelle ultime ore. In particolare i vandali entrati in azione hanno divelto le guaine di gomma delle stesse. A subirne le conseguenze è stata la tratta Nola-Ottaviano e tutta l'utenza dei Paesi Vesuviani che hanno visto ridotte le corse.