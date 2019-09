Treni della circumvesuviana per eventi e feste, De Gregorio: "Nessun disagio per i pendolari"

"E' possibile locare treno storico o metrostar per convegni ed eventi. Fase sperimentale. Una tantum e senza mai togliere corse al servizio ordinario per i pendolari", è il commento di Umberto De Gregorio, presidente Eav, sul nuovo e innovativo servizio di trasporto.

Eav, infatti, punta sul noleggio dei treni metrostar o storici con un servizio charter che consentirà di effettuare viaggi collettivi con orari di partenza e arrivo diversi, a seconda delle esigenze dei passeggeri, con hostess e steward a bordo. Costo base di 4.500 euro + iva.

Il treno storico con i sedili in pelle è stato rimesso a nuovo per l'occorrenza. In passato accompagnava i croceristi a Sorrento. Tale servizio non dovrebbe incidere, come fanno sapere da Eav, sugli spostamenti dei pendolari della circumvesuviana.