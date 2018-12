Odissea treni alta velocità: ritardi fino a quattro ore

Odissea per i viaggiatori che hanno utilizzato dal pomeriggio i treni ad alta velocità. Un guasto ha interessato la

linea alta velocità Roma - Napoli provocando ritardi in media di 60 minuti ma che sono arrivati anche a quattro ore totali. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Per riparare il guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario sono stati impiegati 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

I treni alta velocità in partenza da Roma e Napoli sono stati istradati su percorsi alternativi, via Cassino e via Formia. Possibili ripercussioni sono stati evidenziati anche per i treni regionali e Intercity