Tredici rapper cantano per Noemi: "Ora basta"

“Abbiamo accolto l’invito della professoressa Valeria Pirone, dirigente scolastico dell’IC Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio e abbiamo partecipato con gli autori ed i protagonisti del pezzo ‘Ora Basta’ alla seconda edizione della marcia popolare IO NON CI STO”. Così il regista Ambrogio Crespi, fra i promotori del pezzo musicale a scopo benefico. Un’iniziativa nata per sostenere la piccola Noemi, per accompagnare lo straordinario moto del cuore che si è scatenato a Napoli in questi giorni. Il progetto ha il patrocinio morale della Fondazione Onlus ‘A Voce d’e creature’ di Don Luigi Merola ed i fondi raccolti dall’iniziativa e dai diritti della canzone, saranno destinati a progetti per la tutela e l’inclusione dei più piccoli. Gli artisti coinvolti sono Ntó, El koyote, El barrio, Palù, Michele Sbam, Priore, Marziano, Kiaman, Red Family, Blaak Jack e Gesualdo.