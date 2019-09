Treccine blu, caso chiuso: il ragazzino taglia i capelli e torna a scuola

Da domani il ragazzino di 13 bandito dalla scuola di Scampia perché portava treccine di colore blu potrà tornare in classe. Questo perché, in maniera a quanto pare autonoma, lo stesso ragazzino ha deciso di tagliare i capelli per sgonfiare le polemiche. Potrà quindi tornare nell'istituto Ilaria Alpi-Carlo Levi, e sarà accolto dalla sua preside Rosalba Rotondo, che a NapoliToday aveva spiegato quanto per lei la decisione di respingere il ragazzo fosse "una scelta di carattere educativo".

"Ha le treccine, non può entrare a scuola"

"Mio figlio ha deciso così, dimostrando di essere una persona matura", dichiara all'Ansa la madre del giovane. "Mi ha chiesto scusa per quello che è successo", spiega invece la preside Rotondo, che aggiunge. "A dicembre il ragazzo si esibirà al pianoforte nel San Carlo di Napoli, con altri allievi della scuola".